Российским судебным приставам захотели разрешить применять огнестрельное оружие

Правительство России одобрило проект о праве судебных приставов применять оружие

В России всем судебным приставам могут дать право на применение огнестрельного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кабмине.

Соответствующий законопроект одобрила комиссия Правительства России по законопроектной деятельности.

Из текста инициативы следует, что поправки планируется внести в закон «Об органах принудительного исполнения РФ». Предлагается установить, что все сотрудники органов принудительного исполнения могут использовать специальные средства, физическую силу и огнестрельное оружие в ряде случаев, которые будут устанавливаться законом.

Отмечается, что в случае принятия законопроекта всех сотрудников обяжут пройти спецподготовку и не реже раза в год проходить проверку на пригодность к подобным действиям.

В этот же день Правительство России одобрило законопроект об уголовном наказании за порчу имущества по политическим и идеологическим мотивам. Под этим подразумевается совершение действий по мотивам идеологической, расовой, национальной, политической или религиозной ненависти или вражды, а также по аналогичным мотивам в отношении какой-либо социальной группы.