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15:27, 15 апреля 2024Россия

В России могут ввести наказание за порчу имущества по политическим мотивам

Правительство РФ одобрило наказание за порчу имущества по политическим мотивам

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Правительство России одобрило законопроект об уголовном наказании за порчу имущества по политическим и идеологическим мотивам. Об этом сообщает Telegram-канал RTVI со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что подобные поправки в Уголовный кодекс (УК РФ) одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Предлагается дополнить часть 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») квалифицирующим признаком.

Под ним подразумевается совершение действий по мотивам идеологической, расовой, национальной, политической или религиозной ненависти или вражды, а также по аналогичным мотивам в отношении какой-либо социальной группы.

В качестве наказания документ проект предлагает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на аналогичный срок. Отмечается, что документ подготовил глава комитета Государственной Думы по безопасности Василий Пискарев.

Ранее стало известно, что Правительство России не поддержало законопроект об ужесточении наказания за умышленную порчу паспорта. Там подчеркнули, что изменения в КоАП должны вноситься на основе статистических данных, «указывающих на распространенность и рост количества соответствующих правонарушений».

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      Никита Абрамов
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