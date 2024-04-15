«Русал» отреагировал на санкции США и Великобритании

«Русал»: новые санкции США и Великобритании не скажутся на поставках компании

Новые санкции, введенные США и Великобританией, не скажутся на поставках «Русала». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российской алюминиевой компании.

Введенные ограничения не повлияют на производство и системы качества, добавили представители «Русала». Доступ к банковской системе также сохранен.

Спрос на отечественный металл со стороны потребителей из других стран остается высоким, подчеркнули в компании. «Русал» по-прежнему может предлагать своим клиентам услуги хеджирования и остается сторонником рыночного ценообразования, дали понять там.

На прошлой неделе Минфин США проинформировал о введении запрета на поставки в страну алюминия, меди и никеля из РФ. На отечественную продукцию, произведенную до 13 апреля 2024 года, ограничение распространяться не будет. К запрету присоединилась Великобритания.

В Кремле новые санкции назвали «абсолютно незаконными». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, предпринятые ограничения будут так же бить по авторам этих санкций. Они уже сказались на рынке, дестабилизировав цены: в 9:43 мск стоимость фьючерса на алюминий росла на 5,44 процента, до 2,6 тысячи долларов за тонну.