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05:09, 13 апреля 2024Экономика

США и Великобритания ввели запрет на ввоз российских алюминия, меди и никеля. Как отреагировали в России?

США и Британия ввели санкции против российских никеля, меди и алюминия

Фото: Globallookpress.com

Министерство финансов США сообщило о введении запрета на ввоз в страну алюминия, меди и никеля из России.

В результате (сегодняшних мер) импорт и ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, за исключением случаев, предусмотренных законом или оговоренных лицензией, запрещается

Минфин США

В ведомстве уточнили, что введенные ограничения не затрагивают медь, алюминий и никель из России, которые были произведены до 13 апреля текущего года.

В октябре прошлого года американская компания Novelis, один из крупнейших в мире покупателей алюминия, принадлежащий индийской Hindalco Industries, заявила, исключит российский алюминий из своего тендера на поставку металла в 2024 году.

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США ограничили оборот металлов из России на биржах

Минфин США уточнил, что решение запретить импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения также ограничит их оборот на мировых биржах.

Новое действие запрещает импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения в Соединенные Штаты, а также ограничивает использование алюминия, меди и никеля на мировых биржах металлов и во внебиржевой торговле деривативами

Минфин США

К санкциям присоединилась Великобритания

К ограничениям также присоединилась Великобритания. Об этом заявило правительство страны.

Запретить лицам из Великобритании (и лицам, не являющимся гражданами Великобритании и находящимся в Великобритании) приобретать на глобальной бирже металлов гарантию на российский металл, который был произведен после 23:59 12 апреля 2024 года

правительство Великобритании

Уточняется, что Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (CME) больше не будут торговать новым алюминием, медью и никелем, произведенными в России.

При этом Великобритания не вводит ограничения на приобретение существующих запасов российских металлов, уже находящихся на бирже, чтобы предотвратить дестабилизацию рынков. Санкции также не распространяются на титан, платину и палладий.

В мае прошлого года британское правительство объявило о новом пакете санкций в отношении России, в том числе ограничения коснулись восьми компаний, связанных с производством металлов, и Металлургического инвестиционного банка.

В России назвали новые санкции «пальбой без разбору»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал санкции США против трех российских металлов политизированным шагом. Он заявил, что это даже не «выстрел в ногу», а «пальба без разбору».

Сами американцы уже какое-то время назад свели до минимума покупки российских металлов. Заставили компании отказаться от выгодных контрактов с надежными поставщиками из нашей страны

Анатолий Антоновпосол России в США

По словам посла, Вашингтон с легкостью вносит дисбаланс в мировые рынки, подключая к рестрикциям сателлитов. Он добавил, что Соединенные Штаты, вероятно, рассчитывают, что в их стране цены на ресурсы в результате введения санкций не вырастут.

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Посол считает санкции США против металлов сигналом Киеву

Антонов заявил, что новые санкции США против российских металлов стали Киеву к тому, чтобы отвергнуть урегулирование конфликта.

Он считает рестрикции Соединенных Штатов нелегитимными шагами для демонстрации сдерживания Москвы и попытками помешать российским успехам в ходе специальной военной операции.

Неужели новые ограничения — это ответ на протянутую Россией руку с конкретными предложениями по возобновлению переговоров для урегулирования ситуации на Украине? В таком случае цель рестрикций ясна: сигнал Киеву с указаниями ни на что не соглашаться

Анатолий Антоновпосол России в США

Он добавил, что отказ украинских властей от мирных переговоров приведут лишь к поражению на фронте и новым жертвам.

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      Марина Совина
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