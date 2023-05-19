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09:48, 19 мая 2023Экономика

Великобритания ввела санкции против российских производителей металлов

Великобритания объявила о введении санкций в отношении 86 юридических и физических лиц РФ

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Правительство Великобритании объявило о новом пакете санкций в отношении России, в том числе ограничения коснулись восьми компаний, связанных с производством металлов, и Металлургического инвестиционного банка. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабинета министров.

Также под санкции попал председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Он назван ключевой фигурой в секторе, имеющем стратегическое значение для российской «военной машины».

Вместе с санкциями в отношении физических лиц и компаний Великобритания ввела эмбарго на поставки металлов из России, включая алюминий, никель и медь.

В общей сложности ограничительные меры Великобритании затронули 86 юридических и физических лиц, связанных с российской энергетикой, металлургией, обороной и финансовым сектором.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США рассказал, что страны G7 намерены усиливать давление на Россию с той же интенсивностью, что и в 2022 году.

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Платон Щукин
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