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14:02, 15 апреля 2024Путешествия

Семья россиян застряла в Турции из-за авиакомпании и лишилась миллиона рублей

Shot: авиакомпания Turkish Airlines не пустила россиян на рейс в Мексику

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сотрудники авиакомпании Turkish Airlines не пустили российскую семью на рейс в Мексику из-за паспортов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что муж с женой, двумя детьми и собакой собрались в отпуск в Мексику через Турцию. Они подготовили все документы заранее, оплатили отель, оформили электронную визу и страховку. Из Москвы семейство благополучно добралось до Стамбула, где у них начались проблемы.

На рейс до Мехико пустили только старшего 22-летнего сына, у которого было немецкое гражданство. Остальная часть семьи застряла на сутки в аэропорту, пытаясь выяснить причины недопуска на борт. В результате россияне лишились миллиона рублей из-за сорванного отпуска.

Ранее Росавиация выдала российским авиакомпаниям новые допуски на полеты — теперь из нескольких российских городов будет легче улететь за границу. Так, Red Wings запустит полеты в Бахрейн из Москвы, Грозного, Сочи и Махачкалы, в Грузию — из Иркутска, Новосибирска и Грозного, в Кувейт — из Махачкалы, в Саудовскую Аравию — из Минеральных Вод, Казани, Сочи, Уфы, Москвы и Грозного.

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