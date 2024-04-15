Российские полицейские попали под следствие за избиение мужчины

СК возбудил дело после избиения полицейскими мужчины в Шатуре

В Шатуре следователи возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя сотрудниками МВД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Следователи установили личности полицейских и потерпевшего. Вскоре силовиков доставят на допрос.

Ранее 15 апреля начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова сообщила о проведении служебной проверки в связи с появлением в сети ролика с избиением мужчины сотрудниками правоохранительных органов. В случае установления вины полицейских планируют уволить из органов внутренних дел, а их руководителей — привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.