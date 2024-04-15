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15:17, 15 апреля 2024Силовые структуры

Силовики начали служебную проверку по факту избиения россиянина на видео

МВД начало проверку в связи с появлением видео избиения мужчины в Шатуре

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

В Подмосковье полицейские начали служебную проверку в связи с появлением в сети ролика с избиением мужчины сотрудниками правоохранительных органов. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД России Татьяна Петрова.

По информации ведомства, видео, на котором силовики наносят побои неизвестному мужчине и оставляют его лежать возле подъезда в Шатуре, было выявлено в ходе мониторинга сети. После проверки причастных к произошедшему сотрудников планируют уволить из органов внутренних дел, а их руководителей — привлечь к «строгой дисциплинарной ответственности».

Видеоролик с избиением мужчины ранее опубликовал ряд Telegram-каналов. По их данным, силовики сначала избили неизвестного, а затем сели в служебную машину и уехали.

11 апреля сообщалось, что полицейские начали служебную проверку в отношении капитана полиции, который после застолья в Пермском крае открыл огонь из табельного оружия по двоим своим друзьям.

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      Олеся Мицкевич
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