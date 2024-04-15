Шольц предостерег Иран от новой атаки на Израиль

Канцлер Германии Шольц предостерег Иран от повторной атаки на Израиль

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег Иран от осуществления повторной атаки на Израиль. Трансляцию речи канцлера вел канал NTV.

«Нападение Ирана на Израиль было беспрецедентным. Это то, чего не должно было произойти, это была ужасная эскалация. Поэтому я хочу еще раз повторить свое предостережение: со стороны Ирана больше не должно быть подобных действий», — отметил Шольц.

С этим заявлением Шольц выступил в Шанхае в рамках визита в Китай. Канцлер призвал израильское правительство внести вклад в деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Иран заверил Турцию, что не собирается предпринимать новых атак на Израиль, если сам не подвергнется ударам.