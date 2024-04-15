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12:28, 15 апреля 2024Мир

Шольц предостерег Иран от новой атаки на Израиль

Канцлер Германии Шольц предостерег Иран от повторной атаки на Израиль

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег Иран от осуществления повторной атаки на Израиль. Трансляцию речи канцлера вел канал NTV.

«Нападение Ирана на Израиль было беспрецедентным. Это то, чего не должно было произойти, это была ужасная эскалация. Поэтому я хочу еще раз повторить свое предостережение: со стороны Ирана больше не должно быть подобных действий», — отметил Шольц.

С этим заявлением Шольц выступил в Шанхае в рамках визита в Китай. Канцлер призвал израильское правительство внести вклад в деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Иран заверил Турцию, что не собирается предпринимать новых атак на Израиль, если сам не подвергнется ударам.

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      Елизавета Мытарева
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