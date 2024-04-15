Шольц заверил студентов в отсутствии опыта употребления марихуаны

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никогда не употреблял марихуану

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы студентов в ходе официального визита в Шанхай заявил, что никогда не употреблял марихуану, а ее частичная легализация призвана уменьшить количество наркозависимых. Об этом сообщает Reuters

«Мы не хотим, чтобы больше людей употребляло каннабис, мы хотим, чтобы меньше людей употребляло каннабис, мы хотим, чтобы общественность больше просвещалась по этому поводу. (...) Ответ очень простой: не [употреблять]. В этом году мне исполнится 66 лет, и я никогда не [употреблял] марихуану», — ответил политик на вопрос студентов.

С 1 апреля в Германии вступил в силу законопроект о легализации каннабиса. Теперь гражданам ФРГ можно будет выращивать дома до трех кустов конопли для использования в личных целях. Также власти одобрили норму о ненаказуемом законом хранении марихуаны объемом до 25 грамм.