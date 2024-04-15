Шуфутинский рассказал о причине отказа петь «3 сентября» на протяжении 10 лет

Шуфутинский не пел хит «3 сентября», так как он не соответствовал репертуару

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский рассказал о причине отказа исполнять свой хит «3 сентября» на протяжении 10 лет. Об этом он сообщил в разговоре с «Москвой 24».

По словам заслуженного артиста РФ, его композиция, вышедшая в 1994 году, не подходила под репертуар того времени.

«Лет 10-12 с того момента, когда она вышла, я ее в концертах даже не пел — изредка. Ну, это был медляк такой, а это было время, когда дискотека, "Ксюша-Ксюша, юбочка из плюша" — и вдруг такая пронзительная лирическая песня», — пояснил исполнитель.

Шуфутинский добавил, что спустя 15 лет после выхода песня «вдруг засвистела» и теперь обретает все большую популярность каждый год. Певец также отметил, что огромное количество мемов, связанных с песней «3 сентября», не вызывает в нем раздражения, так как все они делаются «по-доброму».

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