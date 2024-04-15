Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:20, 15 апреля 2024Культура

Шуфутинский рассказал о причине отказа петь «3 сентября» на протяжении 10 лет

Шуфутинский не пел хит «3 сентября», так как он не соответствовал репертуару

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский рассказал о причине отказа исполнять свой хит «3 сентября» на протяжении 10 лет. Об этом он сообщил в разговоре с «Москвой 24».

По словам заслуженного артиста РФ, его композиция, вышедшая в 1994 году, не подходила под репертуар того времени.

«Лет 10-12 с того момента, когда она вышла, я ее в концертах даже не пел — изредка. Ну, это был медляк такой, а это было время, когда дискотека, "Ксюша-Ксюша, юбочка из плюша" — и вдруг такая пронзительная лирическая песня», — пояснил исполнитель.

Шуфутинский добавил, что спустя 15 лет после выхода песня «вдруг засвистела» и теперь обретает все большую популярность каждый год. Певец также отметил, что огромное количество мемов, связанных с песней «3 сентября», не вызывает в нем раздражения, так как все они делаются «по-доброму».

Ранее автор хита «Миллион алых роз», латвийский композитор Раймонд Паулс вспомнил о конфликтах с эстрадной певицей Аллой Пугачевой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      «Израиль стал жертвой». Макрон объяснил, почему Израиль допустили на Олимпиаду, а Россию — нет

      Стало известно о взятии ВС России села Семеновка под Авдеевкой

      Белгородским чиновникам предложили делать обзоры магазинов с дешевыми продуктами

      Россиянам рассказали о способе попросить повышение зарплаты

      Стало известно об ударе в направлении аэродрома в Кропивницком

      Россиянок предупредили об опасности популярной бьюти-процедуры

      Стала известна просьба Шольца Си Цзиньпину по России и Украине

      Шуфутинский рассказал о причине отказа петь «3 сентября» на протяжении 10 лет

      Кологривый вышел на публику в очках за 130 тысяч рублей

      Названа стоимость первых поездов для ВСМ Москва — Петербург

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше