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12:05, 15 апреля 2024Мир

Стало известно о давлении на Байдена из-за Ирана

Axios: конгрессмены США требуют от Байдена более жесткого подхода к Ирану
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ken Cedeno / Globallookpress.com

Члены Палаты представителей Конгресса США оказывают давление на президента страны Джо Байдена, требуя от него более жесткого подхода к Ирану. Об этом сообщает портал Axios.

По данным портала, Палата представителей отказалась от запланированного голосования по ряду внутригосударственных тем на фоне того, как конгрессмены как от Демократической, так и от Республиканской партий США «требуют от президента Байдена занять жесткую линию в отношении Ирана».

В связи с этим Палата представителей назначила на эту неделю новые голосования «по законопроектам о санкциях против Ирана и его сторонников в отместку за широкомасштабную атаку беспилотников на Израиль». Согласно публикации, законопроекты будут подразумевать ужесточение санкционного режима против Ирана, а также будут направлены против антиизраильских группировок, в частности, палестинского радикального движения ХАМАС.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от предложения о немедленной ответной атаке на Иран из-за звонка президента США Джо Байдена.

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      Елизавета Мытарева
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