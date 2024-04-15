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10:28, 15 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о ликвидации женщины-снайпера ВСУ на донецком направлении

Военкор Татаринов: близ Северска ликвидировали женщину-снайпера ВСУ Шинкаренко

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинский снайпер Екатерина Шинкаренко с позывным Виски была ликвидирована на донецком направлении, близ населенного пункта Северск. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в своем Telegram-канале.

Виски служила в 53-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) и была награждена орденом «За мужество» третьей степени, «Золотым крестом» и «Крестом доблести».

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая поддержала идею советницы по гендерным вопросам командующего Сухопутными силами ВСУ Оксаны Григорьевой о мобилизации женщин на Украине по примеру Израиля.

Татаринов также сообщал о гибели начальника украинского пограничного отряда города Конотоп в Сумской области Александра Ярошенко, готовившего атаки на Белгородскую область.

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      Валентин Карант
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