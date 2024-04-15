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15:59, 15 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о мощных ударах по ВСУ в районах трех населенных пунктов

Сальдо сообщил о мощных ударах по ВСУ в районе Работино, Чкалово и Михайловки

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

За минувшие сутки подразделения российской группировки войск «Днепр» нанесли ряд мощных ударов по Вооруженными силам Украины (ВСУ) в районах нескольких населенных пунктов на запорожском направлении. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он уточнил, что удары по украинским войскам были нанесены в районах сел Работино, Чкалово и Михайловка. В результате ВСУ лишились до 55 бойцов, двух автомобилей и гаубицы Д-30, а также станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Нота» и «Анклав».

Ранее в Минобороны России сообщили, что на донецком направлении российские военные впервые с начала спецоперации уничтожили английскую гаубицу L-119. Кроме того, на авдеевском направлении им удалось поразить украинскую станцию РЭБ «Хмара».

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      Алевтина Запольская
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