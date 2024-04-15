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14:03, 15 апреля 2024Россия

Минобороны впервые заявило об уничтожении гаубицы L-119 и станции РЭБ «Хмара»

МО впервые заявило об уничтожении гаубицы L-119 и станции РЭБ «Хмара» в зоне СВО
СюжетМинобороны:

Фото: Kevin Payne / Wikimedia

Российские военнослужащие впервые с начала проведения спецоперации уничтожили английскую гаубицу L-119 и поразили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Хмара». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Гаубицу L-119 производства Великобритании российские военнослужащие поразили на донецком направлении боевых действий. Там же Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и десять автомобилей.

В свою очередь, станция РЭБ «Хмара» была уничтожена на авдеевском направлении. Там же поразили артиллерийскую установку «Гвоздика», три гаубицы Д-30 и американскую гаубицу М102.

В марте Минобороны впервые сообщило об уничтожении управляемой авиабомбы AASM Hammer в зоне проведения СВО. Произведенная во Франции бомба была перехвачена российскими средствами противовоздушной обороны.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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