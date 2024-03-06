Минобороны впервые сообщило об уничтожении управляемой авиабомбы AASM Hammer

Минобороны впервые сообщило об уничтожении французской авиабомбы AASM Hammer

Минобороны России впервые сообщило об уничтожении управляемой авиабомбы AASM Hammer в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Произведенная во Франции бомба была перехвачена российскими средствами противовоздушной обороны, отметили в военном ведомстве.

О том, что Вооруженные силы Украины начали использовать AASM Hammer в зоне СВО, 3 марта сообщили украинские СМИ со ссылкой на турецкое издание Clash Report.

6 марта Минобороны сообщило об уничтожении третьего за время спецоперации американского танка Abrams.Американская машина проиграла дуэль российскому танку Т73БЗ — глубоко модернизированную версию Т72. По данным военного ведомства, Abrams был поражен с одного выстрела.