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19:04, 15 апреля 2024Силовые структуры

Таксист-иностранец изнасиловал 17-летнюю россиянку

В Челябинске таксист изнасиловал 17-летнюю девушку

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Челябинске задержали 23-летнего таксиста, изнасиловавшего 17-летнюю девушку. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По его данным, инцидент произошел в Копейске. Мужчину поместили в СИЗО. Выяснилось, что он гражданин иностранного государства, но имеет разрешение на пребывание и работу в России.

Ранее в Москве трое представителей ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) похитили 22-летнего молодого человека и изнасиловали его.

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      Екатерина Кашурникова
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