Власти описали ситуацию с подтоплениями под Томском

Под Томском почти 140 домов в селах и товариществах остаются затопленными

Под Томском из-за паводков почти 140 домов в селах и садоводческих товариществах остаются затопленными. Об этом сообщил глава Томского района Вячеслав Черноус в Telegram-канале.

В зоне затопления оказались дома в населенных пунктах Вершинино, Батурино, Черная Речка и в нескольких СНТ. Помимо этого, сохраняются два перелива дорог: на автодороге Казанка – Батурино и Вершинино – Яр.

«Всего эвакуировано 84 человека. В том числе 8 детей. В пункте временного размещения (с. Вершинино, пер. Новый, 8) находятся 12 человек, среди них 3 детей», — сообщил глава района.

Он также напомнил, что в границах Заречного и Спасского поселений действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Ране в Томске уровень воды на участке реки Томь вблизи центра города превысил опасную отметку на 14 сантиметров. До этого мэр Томска Дмитрий Махиня объявил об эвакуации жителей СНТ «Левобережье». По его словам, вода подошла слишком близко к нему.