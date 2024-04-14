Уровень воды на реке в столице российского региона превысил опасную отметку

Уровень воды в реке Томь вблизи центра Томска превысил опасную отметку

В Томске уровень воды на участке реки Томь вблизи центра города превысил опасную отметку на 14 сантиметров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной администрации.

Как рассказала собеседница агентства, по состоянию на 20:00 (16:00 по Москве) уровень воды в Томи в районе Лагерного сада достиг отметки в 820 сантиметров при опасной отметке в 890 сантиметров. При этом возле Речного вокзала вода поднялась до отметки в 764 сантиметра при опасном значении в 750 сантиметров.

Представительница администрации Томской области добавила, что 14 апреля специалисты проводили на Томи превентивные взрывные работы в районе Боярских островов. Площадь подрыва льда составила около километра.

По данным регионального МЧС, по состоянию на утро 14 апреля в затоплении находятся 133 жилых дома и 83 участка в четырех населенных пунктах и нескольких СНТ. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

В свою очередь, мэр Томска Дмитрий Махиня объявил в Telegram об эвакуации жителей СНТ «Левобережье». По его словам, вода подошла слишком близко к нему.

Ранее в МЧС сообщили, что к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.