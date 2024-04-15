Туристический вертолет разбился в Мехико и попал на видео

El Heraldo de Mexico: туристический вертолет разбился в Мехико

Туристический вертолет с тремя людьми на борту разбился в Мехико. Последствия крушения попали на видео, которое публикует местное издание El Heraldo de Mexico.

Известно, что авария произошла в черте города в районе Койоакан днем 14 апреля. Частный вертолет рухнул на здание автомастерской, в тот момент людей там не было.

На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия возник крупный пожар и поднялись клубы черного дыма. На борту летательного аппарата находились два пассажира и пилот, спасти их не удалось. Местная прокуратора начала расследование. Возможная причина крушения не называется.

Ранее в Забайкальском крае разбился частный вертолет Robinson R-44. Воздушное судно оторвалось от земли, задело хвостом землю и рухнуло.