Частный вертолет разбился при взлете в российском регионе

Частный вертолет разбился при взлете в Забайкальском крае

Частный вертолет Robinson R-44 разбился при взлете в российском регионе. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в 3,5 километра от города Могоча в Забайкальском крае. Воздушное судно оторвалось от земли, задело хвостом землю и рухнуло.

«Повреждены корпус, остекление, хвостовая балка и винты, — говорится в сообщении. — Пострадавших нет. Размер ущерба еще предстоит посчитать».

Ранее самолет с россиянами на борту совершил экстренную посадку из-за запаха гари в кабине пилотов. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Сочи в Москву Airbus в пятницу утром, 12 апреля.