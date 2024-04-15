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17:03, 15 апреля 2024Моя страна

В Черном море обнаружили ранее неизвестный организм

ИЦиГ СО РАН: выловленное из Черного моря простейшее в честь братьев Стругацких

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России открыли ранее неизвестный организм и назвали его в честь советских фантастов Аркадия и Бориса Стругацких. Об этом сообщили в Институте цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН.

Новосибирские ученые обнаружили новый микроорганизм, изучая выловленных в Черном море беспозвоночных. Он получил название Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii в честь писателей братьев Стругацких. Отмечается, что микроорганизм относится к протисам — группе простейших организмов, к которым относят все эукариотические организмы, не входящие в состав животных, растений и грибов.

Найденный организм обладает рядом любопытных свойств. Так, по словам научного сотрудника института, кандидата биологических наук Алексея Дорошкова, формально простейшее является одноклеточным, но при этом оно способно образовывать агрегаты. Таким образом, на некоторых стадиях его «клетка» содержит большое количество ядер.

«Он имеет сложный жизненный цикл, механизм одномоментного разделения клеток на множество дочерних и ряд других интересных с точки зрения фундаментальной науки особенностей», — добавил ученый.

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Дорошков обратил внимание, что, согласно предварительному исследованию, новый микроорганизм может использоваться для выработки широкого спектра жирных кислот — соединений, которые востребованы в сфере медицины и косметологии при изготовлении вакцин, противораковых препаратов и кремов. Помимо этого специалисты оценят потенциал открытого простейшего для генетического дизайна продуцентов других полезных веществ. Изучать новый организм будут в течение двух лет по гранту, выделенному на средства Российского научного фонда.

Ранее в России обнаружили ранее неизвестный вид животных. Новый уникальный вид представители фауны, обитающих в Западной Сибири, открыли специалисты Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН.

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