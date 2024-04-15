В Эстонии заявили о способности России занять Харьков одним махом

Глава Генштаба Эстонии Митс: РФ может занять Харьков, вопрос в удержании города

Начальник Генштаба Эстонии генерал-майор Энно Митс заявил, что Россия способна занять Харьков «одним махом», но вопрос стоит в дальнейшем удержании города. Его слова приводит ERR.

Офицер отметил, что российские военные пытаются расширить линию фронта, чтобы вынудить Украину растянуть оборонные ресурсы, тем самым истончив их.

«Россия может одним махом прорваться через город, но для удержания его под контролем требуется значительно больше войск», — сказал Митс.

Он добавил, что сейчас российские военные сознательно пользуются нехваткой возможностей противовоздушной обороны на Украине и наносят удары по критической инфраструктуре. Они ведут войну на истощение, в том числе против Запада, с целью раздробить единство союзников Киева и сократить их ресурсы.

Ранее в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из 47 населенных пунктов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

