В Литве у университета заберут землю ради строительства оборонного завода

Правительство Литвы заберет участок у университета ради завода Rheinmetall

Правительство Литвы намерено забрать участок земли у Литовского университета наук о здоровье, чтобы построить на нем завод по производству боеприпасов оборонного концерна Rheinmetall. Об этом пишет агентство BNS, ссылаясь на собственные источники.

Сообщается, что 15 апреля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните встретится с ректором вуза Римантасом Бенетисом. Предположительно, стороны обсудят передачу земельного участка в Радвилишкском районе, площадью 1,7 тысячи гектаров.

Рядом с будущей территорией завода проживают 1,7 тысячи человек. В настоящее время участок используется институтом животноводства, который является одним из подразделений университета.

По данным агентства, правительство Литвы планирует подписать договор с Rheinmetall до конца апреля. На предприятии будут изготавливаться артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров.

Ранее концерн Rheinmetall получил заказ от федерального правительства Германии на поставку 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder Украине. Партию техники планируют поставить Киеву в 2024 году.