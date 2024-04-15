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13:25, 15 апреля 2024Бывший СССР

В Литве захотели запретить ввоз предметов с советской символикой

В Сейме Литвы предложили запретить ввоз предметов с советской символикой
Витаутасом Юозапайтис

Витаутасом Юозапайтис. Фото: Augustas Didžgalvis / Wikimedia

В Литве предложили запретить ввоз в страну предметов с советской символикой. Соответствующая инициатива в республиканском Сейме (парламенте — прим. «Ленты.ру») была зарегистрирована председателем комитета по культуре Витаутасом Юозапайтисом и министром обороны Лауринасом Касчюнасом, передает ТАСС.

В проекте поправок к закону об административных правонарушениях уточняется, что речь идет в том числе о ввозе и транзите литературы с советской символикой. Предложенные корректировки депутаты обосновали «распространением информации запрещенного содержания» через российские издания.

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В связи с этим, по мнению парламентариев, следует преградить путь «различным провокациям и попыткам пропаганды идеологии "русского мира"». В качестве наказания за нарушение запрета депутаты предложили штраф 300-700 евро для физлиц и 600-1200 евро для юрлиц.

Ранее стало известно, что в Литве граждане России и Белоруссии могут остаться без вида на жительство. Законопроект, предполагающий аннулирование разрешения на проживание для них, предложили депутаты от правящей партии республики.

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      Екатерина Грищенко
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