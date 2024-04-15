Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:24, 15 апреля 2024Бывший СССР

В Раде заявили о добровольной сдаче Крыма и Донбасса еще 10 лет назад

Депутат Безуглая: Киев сдал Крым и Донбасс еще 10 лет назад

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Киев еще десять лет назад добровольно сдал Крым и Донбасс, когда не ввел военное положение в стране и решился вести боевые действия против жителей восточных регионов, написала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

13 апреля 2014 года, захватившие власть в республике в результате госпереворота начали так называемую антитеррористическую операцию (АТО) против жителей Донецкой и Луганской республик, которые не согласились со сменой власти и провозгласили независимость.

Депутат Рады охарактеризовала ситуацию с так называемой АТО как одно из самых позорных событий в истории республики, подчеркнув, что киевские власти «сдали России Крым и восток». По ее словам, экс-президент Украины Петр Порошенко сделал все, чтобы прийти к власти.

«Даже военное положение не ввели. Лоббировал как мог. А потом сразу уже сам сдавал, не дал идти на Луганск, освобождать дальше, гонялся за добровольцами, согласился на минские договоренности и так далее», — добавила она.

Ранее председатель cовета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук предрек рост числа новых регионов России, пока президент Украины Владимир Зеленский находится у власти. По его мнению, украинские регионы могут последовать примеру Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      США хотят сорвать российский проект «Арктик СПГ-2». Что они для этого делают и могут ли добиться успеха?

      Появились подробности о хранившей в московском офисе украинский дрон компании

      Глава Минобороны Израиля заявил США о необходимости удара по Ирану

      Продюсер популярного шоу на ТНТ пожаловался на нытье участниц

      Девушка съела крокодила и едва не лишилась зрения из-за редкого паразита

      60-летняя Лолита снялась в интервью без макияжа

      Начался суд над Трампом по делу о подкупе порноактрисы

      В ЦБ раскрыли способ борьбы с ростом цен в России

      СБУ задержала трех таможенных чиновников за обложение импортеров «данью»

      Раскрыт статус жены популярного российского блогера по его уголовному делу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше