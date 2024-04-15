В Раде заявили о добровольной сдаче Крыма и Донбасса еще 10 лет назад

Депутат Безуглая: Киев сдал Крым и Донбасс еще 10 лет назад

Киев еще десять лет назад добровольно сдал Крым и Донбасс, когда не ввел военное положение в стране и решился вести боевые действия против жителей восточных регионов, написала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

13 апреля 2014 года, захватившие власть в республике в результате госпереворота начали так называемую антитеррористическую операцию (АТО) против жителей Донецкой и Луганской республик, которые не согласились со сменой власти и провозгласили независимость.

Депутат Рады охарактеризовала ситуацию с так называемой АТО как одно из самых позорных событий в истории республики, подчеркнув, что киевские власти «сдали России Крым и восток». По ее словам, экс-президент Украины Петр Порошенко сделал все, чтобы прийти к власти.

«Даже военное положение не ввели. Лоббировал как мог. А потом сразу уже сам сдавал, не дал идти на Луганск, освобождать дальше, гонялся за добровольцами, согласился на минские договоренности и так далее», — добавила она.

Ранее председатель cовета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук предрек рост числа новых регионов России, пока президент Украины Владимир Зеленский находится у власти. По его мнению, украинские регионы могут последовать примеру Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.