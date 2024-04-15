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15:42, 15 апреля 2024Силовые структуры

В России иностранец стал фигурантом дела за стрельбу по директору птицефабрики

В Дагестане на стрелявшего в директора птицефабрики таджика завели дело

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Следователи завели уголовное дело в отношении 21-летнего гражданина Таджикистана, который, находясь на территории птицефабрики в Хасавюрте, выстрелил в ее директора из ружья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Дагестану.

Иностранец стал фигурантом дела по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По данным следствия, все произошло 6 апреля. Злоумышленник, находясь на территории птицефабрики, зашел в помещение в директору и стал стрелять по нему из найденного там же ружья. Всего мужчина произвел не менее четырех выстрелов, один из которых попал в потерпевшего.

Ранее полицейские задержали 29-летнего жителя Дагестана, который из мести подорвал односельчанина. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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      Олеся Мицкевич
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