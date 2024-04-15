Мстительный россиянин подорвал гранатой односельчанина

В Дагестане мужчина подорвал гранатой односельчанина, возбуждено дело

В Дагестане 29-летний житель села Тандо Ботлихского района из мести подорвал односельчанина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Товарищи поругались и перестали общаться. Через некоторое время один из них заманил второго на окраину села. Мужчина нашел в указанном месте коробку, взял ее, и она взорвалась в его руках. Его с тяжелыми ранениями нашли родственники и увезли в больницу. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Полицейские нашли мужчину, заложившего в коробку гранату. В отношении него возбуждено уголовное дело. Он сознался в преступлении и объяснил, что хотел отомстить односельчанину.

Ранее стало известно, что под внедорожником Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащим бывшему сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Прозорову, 12 апреля сработало взрывное устройств безоболочного типа с тротиловым эквивалентом 100-150 граммов. Оно находилось под водительским сиденьем.