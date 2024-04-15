В России «нерусские ребята» избили пассажиров электрички из-за внешнего вида

Пассажиров следовавшей в Рязань электрички избили из-за внешнего вида

Пассажиров следовавшей в Рязань электрички избили из-за внешнего вида. Об этом сообщил порталу YA62.ru источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника портала, поводом к нападению стали длинные волосы и одежда ехавших в поезде подростков. Нападавших он описал как «нерусских ребят».

На опубликованной в Telegram записи один из подростков держится за голову. На его лице и руке видна кровь.

Ранее в Воронеже восьмиклассника избили из-за «слишком густых» бровей и длинных волос. Нападение на школьника произошло по окончании занятий. Перед этим мальчика угрожали сбросить с балкона. Происшествием заинтересовались в Следственном комитете.