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08:31, 15 апреля 2024Россия

В России «нерусские ребята» избили пассажиров электрички из-за внешнего вида

Пассажиров следовавшей в Рязань электрички избили из-за внешнего вида

Пассажиров следовавшей в Рязань электрички избили из-за внешнего вида. Об этом сообщил порталу YA62.ru источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника портала, поводом к нападению стали длинные волосы и одежда ехавших в поезде подростков. Нападавших он описал как «нерусских ребят».

На опубликованной в Telegram записи один из подростков держится за голову. На его лице и руке видна кровь.

Ранее в Воронеже восьмиклассника избили из-за «слишком густых» бровей и длинных волос. Нападение на школьника произошло по окончании занятий. Перед этим мальчика угрожали сбросить с балкона. Происшествием заинтересовались в Следственном комитете.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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