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16:28, 15 апреля 2024Экономика

В России оценили спрос иностранцев на обмен активами

«Инвестпалата»: спрос нерезидентов на обмен активами — десятки миллиардов рублей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Спрос зарубежных инвесторов-нерезидентов на обмен замороженными активами измеряется десятками миллиардов рублей. Такую оценку дал генеральный директор брокерской компании «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин, его слова приводит ТАСС.

Он рассказал, что компания в данный момент общается с десятками иностранных институциональных инвесторов, держателями средств на специальных счетах типа С в рублях. Принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у российских инвесторов потенциально готовы банки и фонды из США и Евросоюза, отметил эксперт.

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Для расчета потенциального спроса учитывалось, что на счетах типа С хранятся дивиденды от наиболее крупных компаний российского рынка с хорошими показателями доходности. Ранее нерезидентам принадлежало до половины всех акций таких фирм в свободном обращении. Только за период с мая по декабрь прошлого года на счетах иностранцев могло скопиться около 450 миллиардов рублей, пояснил Седушкин.

Стартовавший 25 марта прием заявок по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа «С» продлится до 8 мая. Отмечается, что инвесторы смогут предъявить к выкупу более 3,5 тысячи биржевых инструментов, размещенных на сайте Инвестпалаты. Заявки будут ограничены суммой в 100 тысяч рублей, а стоимость тех, в которых лимит будет превышен, автоматически снизят до указанной суммы.

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