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03:53, 15 апреля 2024Интернет и СМИ

В России предупредили об опасности использования VPN-сервисов

Депутат Госдумы Немкин предупредил об опасности использования VPN-сервисов

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Депутат Государственной Думы Антон Немкин предупредил об опасности использования VPN-сервисов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, пользователи могут быть втянуты в преступные схемы из-за использования VPN-сервисов, в частности в DDoS-атаки на государственные ресурсы.

Депутат добавил, что установленная программа для построения VPN-соединения всегда может содержать какой-то дополнительный функционал. «Понять, что вы стали участником такой преступной схемы, очень сложно, для пользователя это может оказаться неприятной неожиданностью в самый неподходящий момент», — сказал он.

С 1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий популяризацию VPN-сервисов. По данным Роскомнадзора, ведомство будет ограничивать доступ к материалам, рекламирующим сервисы по обходу блокировок. Отмечается, что работа подобных сервисов запрещена на территории России.

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      Марина Совина
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