Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:11, 15 апреля 2024Мир

В России указали на нежелание ЕС содержать украинцев

Политолог Коньков: европейцы показывают нежелание содержать украинских беженцев

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Европейцы открыто показывают свое нежелание содержать украинских беженцев. Об этом в интервью «Известиям» рассказал доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков.

«Совершенно очевидно, что со сложностями украинские беженцы столкнулись уже давно», — отметил политолог.

По его мнению, в разных странах уже долгое время сокращается финансовая помощь, делается выбор в сторону других категорий населения, а также «откровенным образом демонстрируется нежелание дальше содержать украинских беженцев», в том числе прилагаются усилия для возвращения их на родину.

Коньков считает, что все риски, связанные с наплывом украинцев в Европу, сегодня оправдываются. Он добавил, что Европейский союз (ЕС) в ближайшее время не сможет решить эту проблему.

Ранее сообщалось, что Польша решила отменить выплаты украинским беженцам в связи с использованием пособий «не по назначению». С 1 июля в стране прекратятся единоразовые выплаты украинцам, а питание и проживание в центрах для беженцев станет платным.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      «Нефть по 200 долларов». К чему могут привести конфликт Израиля с Ираном и новая война на Ближнем Востоке?

      ФБР начало уголовное расследование крушения моста в американском городе

      В России призвали увеличить ввозные пошлины на вино

      Полковник высказался о ценности изучения украинских дронов «Баба Яга»

      «Роскосмос» отказался рекламировать собачий корм

      Российский суд выдал санкцию на заочный арест самого молодого наемника из Грузии

      Азербайджан вернул Армении всех военнопленных

      Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

      В России иностранец стал фигурантом дела за стрельбу по директору птицефабрики

      Россияне стали гораздо чаще банкротиться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше