В России указали на нежелание ЕС содержать украинцев

Политолог Коньков: европейцы показывают нежелание содержать украинских беженцев

Европейцы открыто показывают свое нежелание содержать украинских беженцев. Об этом в интервью «Известиям» рассказал доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков.

«Совершенно очевидно, что со сложностями украинские беженцы столкнулись уже давно», — отметил политолог.

По его мнению, в разных странах уже долгое время сокращается финансовая помощь, делается выбор в сторону других категорий населения, а также «откровенным образом демонстрируется нежелание дальше содержать украинских беженцев», в том числе прилагаются усилия для возвращения их на родину.

Коньков считает, что все риски, связанные с наплывом украинцев в Европу, сегодня оправдываются. Он добавил, что Европейский союз (ЕС) в ближайшее время не сможет решить эту проблему.

Ранее сообщалось, что Польша решила отменить выплаты украинским беженцам в связи с использованием пособий «не по назначению». С 1 июля в стране прекратятся единоразовые выплаты украинцам, а питание и проживание в центрах для беженцев станет платным.