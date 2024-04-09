Польша решила перестать платить украинским беженцам

Польша отменит выплаты украинцам в связи со злоупотреблением пособиями

Польша решила отменить выплаты украинским беженцам в связи с использованием пособий «не по назначению». Об этом информирует польское агентство PAP.

Сообщается, что из-за случаев «злоупотребления» средствами с 1 июля украинцам перестанут единоразово выплачивать 300 злотых (примерно 7 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») на человека. Проживание и питание в центрах для беженцев также станет платным.

Ранее в Германии подняли вопрос о масштабах злоупотребления социальными пособиями со стороны беженцев с Украины. Член Бундестага ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Михаэль Кауфманн предложил принять меры со стороны федерального правительства.

По его словам, в Европе много случаев, когда украинцы или «те, кто себя за них выдает», злоупотребляли получением социальных выплат. Известно о случае, когда граждане Румынии притворялись украинцами, чтобы получить пособия.