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19:49, 15 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе мужчина из-за ревности поджег дома кровать с женой и сгорел

Shot: в Удмуртии мужчина погиб в пожаре, который устроил из-за ревности

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

В удмуртском городе Глазов мужчина из-за ревности поджег кровать с женой и сгорел. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел 12 апреля. Тогда в гости к семейной паре пришел их 37-летний друг. Друзья устроили застолье. В ходе распития спиртных напитков все трое уснули из-за сильного алкогольного опьянения. Спустя некоторое время глава семьи проснулся и увидел, что в соседней комнате его жена спит вместе с их гостем на одной постели. Из-за вспышки ревности мужчина поджег кровать. Огонь быстро распространился на все жилище. Друг семьи успел проснуться и вовремя выйти из горящей квартиры. Семейная пара осталась внутри. В итоге оба супруга не выжили.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что 37-летняя москвичка поссорилась с мужем, облила его горючей жидкостью и подожгла.

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      Анна Габай
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