В российском регионе увидели китов-убийц

В Приморском крае россияне увидели китов-убийц и сняли их на видео

В Японском море, недалеко от поселка Южно-Морской в Приморском крае, местные жители увидели китов-убийц. Произошедшее попало на видео, которое публикует Telegram-канал «Ливадия».

Запись сделана в бухте Гайдамак, недалеко от берега. На видео из-под воды ненадолго появиляется плавник морского обитателя. В сети местные жители утверждают, что это косатки, которых иногда называют еще китами-убийцами. Отмечается, что это уже не первое появление косаток в регионе.

«Нашими подписчиками были замечены косатки. В прошлый раз под таким видео некоторые начали умничать, что видео старое, деревья уже зеленые... Вот вам свежее!» — сказано в канале.

Ранее в апреле стая косаток устроила настоящее представление для российских рыбаков, вышедших в море на лодках. Россияне в Приморье встретили группу морских млекопитающих, состоящую из родителей и троих детенышей. На кадрах можно заметить, что косатки проплывали под лодками и затем показывались на поверхности, выпрыгивали из воды и ныряли.