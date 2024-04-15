В Швеции нашли способ снизить выбросы с помощью сталелитейного завода

Компания SSAB объявила о строительстве экологически чистого завода

Шведская сталелитейная компания SSAB объявила о решении построить завод, который будет производить сталь, не вредя планете. Об этом сообщает ESGtoday.

В процессе производства не будут использовать ископаемое топливо, поэтому выбросы углекислого газа окажутся нулевыми. Ожидается, что построенное в шведском городе Лулео предприятие сможет производить до 2,5 миллиона тонн стали в год.

Общий объем инвестиций в строительство нового завода оценивается в 4,9 миллиарда долларов. Планируется, что проект позволит сократить выбросы углекислого газа в Швеции на семь процентов.

Ископаемое топливо сильно вредит планете, а на производство стали приходится 7−9 процентов выбросов углекислого газа от общей доли его использования.

Ранее американский стартап Windfall Bio привлек 28 миллионов долларов для развития проекта по превращению метана в удобрения. Для переработки газа предприятие использует метанотрофные бактерии, «питающиеся» метаном.