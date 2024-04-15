В США пообещали выделить многомиллиардную помощь для Украины

Спикер Джонсон: США будут добиваться помощи Израилю и Украине после атаки Ирана

На фоне атаки Ирана на Израиль США приложат все усилия и будут добиваться разблокирования законопроекта о выделении многомиллиардной денежной помощи для Израиля и Украины. Об этом заявил спикер американской Палаты представителей Майк Джонсон, сообщает ABC News.

«Республиканцы понимают необходимость поддержки Израиля. [Окончательные] детали этого пакета сейчас прорабатываются. Мы рассматриваем все варианты и эти дополнительные вопросы [по их реализации] и на этой неделе снова попробуем принять [пакет]», — пообещал политик.

Ранее экс-полковник армии США Эрл Расмуссен также заявил, что недавняя атака Ирана на Израиль может значительно ускорить принятие американского совместного пакета помощи для Киева и Тель-Авива. «Процесс по пакету помощи Украине будет завершен. Не уверен относительно точной суммы или деталей. Во всяком случае, эскалация может ускорить принятие совместного пакета мер, чтобы поддержать Израиль», — заявил он.