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21:43, 15 апреля 2024Мир

США опровергли получение от Ирана предупреждений об атаке на Израиль

Власти США заявляют, что не получали от Ирана предупреждений об атаке Израиль

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Власти США заявили, что не получали предупреждений от Ирана о сроках или целях воздушной атаки на Израиль. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

По его словам, все утверждения об обратном не соответствуют действительности. Кирби предположил, что за ними стоит цель оправдаться за провальный налет.

«Мы получали послания от Ирана, и они получали послания от нас. Но ни нам, ни кому бы то ни было еще не поступало никаких предупреждений о сроках, целях и характере ответа», — сказал он.

Сообщения об уведомлении со стороны Ирана опроверг и официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Он сообщил журналистам, что на протяжении последней недели у Соединенных Штатов были контакты с рядом зарубежных собеседников, но ни в одном из них не было уведомлений об атаке.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил главе Пентагона Ллойду Остину о необходимости ответного удара по Ирану и отсутствии других альтернатив. Отмечается, что Галант сказал Остину в телефонном разговоре, что Израиль не может оставить запуск баллистических ракет по своей территории без ответа.

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      Марина Совина
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