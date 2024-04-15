Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:14, 15 апреля 2024Мир

В США заявили о нежелании войны с Ираном

Белый дом заявил о нежелании войны с Ираном и расширения регионального конфликта

Фото: Unsplash

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не хотят войны с Ираном и расширения регионального конфликта. Об этом передает РИА Новости.

Кирби подчеркнул, что США не участвуют в проработке возможного израильского ответа на воздушную атаку Ирана. Согласно его данным, в Израиле еще не приняли соответствующее решение, поэтому обсуждают «свои следующие шаги».

Материалы по теме:
Израиль атаковал военные объекты Ирана. Может ли конфликт на Ближнем Востоке перерасти в большую войну?
Израиль атаковал военные объекты Ирана.Может ли конфликт на Ближнем Востоке перерасти в большую войну?
31 января 2023
«США серьезно просчитались» Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
«США серьезно просчитались»Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
24 января 2023

«Мы не хотим видеть войну с Ираном. Мы не хотим видеть расширение регионального конфликта. Мы сделаем все, что должны, чтобы защитить Израиль», — заключил представитель Белого дома.

Ранее сообщалось, что Израиль отложил планы по началу операции в Рафахе в секторе Газа из-за атаки Ирана на территорию страны в ночь на 14 апреля.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц обратится к Си Цзиньпину с призывом по поводу России. Чего он добивается от Китая?

      В Тбилиси граждане вышли на митинг к парламенту против закона об иноагентах

      Германия призвала КНР прилагать усилия для разрешения конфликта на Украине

      США опровергли получение от Ирана предупреждений об атаке на Израиль

      В Херсонской области избавятся от «вредной и лживой» украинской литературы

      В Польше назвали серьезную угрозу для ВСУ

      Самая красивая спортсменка мира снялась в комбинезоне с глубоким декольте

      В МЧС назвали село с самой сложной паводковой ситуацией под Оренбургом

      Во Франции раскритиковали помощь Украине в ущерб собственным интересам

      В США заявили о нежелании войны с Ираном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше