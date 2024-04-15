В США заявили о нежелании войны с Ираном

Белый дом заявил о нежелании войны с Ираном и расширения регионального конфликта

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не хотят войны с Ираном и расширения регионального конфликта. Об этом передает РИА Новости.

Кирби подчеркнул, что США не участвуют в проработке возможного израильского ответа на воздушную атаку Ирана. Согласно его данным, в Израиле еще не приняли соответствующее решение, поэтому обсуждают «свои следующие шаги».

«Мы не хотим видеть войну с Ираном. Мы не хотим видеть расширение регионального конфликта. Мы сделаем все, что должны, чтобы защитить Израиль», — заключил представитель Белого дома.

Ранее сообщалось, что Израиль отложил планы по началу операции в Рафахе в секторе Газа из-за атаки Ирана на территорию страны в ночь на 14 апреля.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.