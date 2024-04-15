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13:57, 15 апреля 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится функция прикрепления заметок к контактам

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит прикреплять заметки к контактам. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Эксперты рассказали, что WhatsApp разрабатывает опцию, направленную на прикрепление заметок к контактам в разделе информации о чате. «Заметки конфиденциальны, другие контакты не смогут увидеть их или получить к ним доступ», — говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что функция является инструментом для бизнес-аккаунтов, но позднее будет доступна для стандартных учетных записей WhatsApp. Опция прикрепления заметок к контактам находится в стадии разработки, она появится в будущем обновлении приложения.

Ранее сообщалось, что пользователям WhatsApp станет доступна другая новая функция. Она позволит дублировать статусы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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      Олег Давыдов
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