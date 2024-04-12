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10:25, 12 апреля 2024Интернет и СМИ

Пользователям WhatsApp станет доступна новая функция

В WhatsApp станет доступна возможность дублировать статусы в Instagram

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Пользователям популярного мессенджера WhatsApp станет доступна новая функция, которая позволит дублировать статусы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Эксперты рассказали, что разработчики сервиса активно внедряют совместимость WhatsApp с Instagram. «Если пользователи захотят поделиться своими обновлениями WhatsApp-статуса в Instagram, они смогут включить новую опцию перекрестной публикации, по умолчанию функция будет выключена», — говорится в сообщении.

Возможность дублировать статусы в Instagram находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении приложения.

Ранее стало известно, что в WhatsApp станет доступен предпросмотр статусов. В обновлении мессенджера изменится панель, на которой появляются статусы. Теперь пользователи смогут видеть, что именно было размещено в них, при этом не переходя в сам статус.

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      Олег Давыдов
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