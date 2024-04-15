Врачи удалили у россиянки весившую как все ее тело опухоль

В Петербурге врачи удалили у новорожденной девочки двухкилограммовую опухоль

В Петербурге врачи удалили опухоль о новорожденной девочки. Вес новообразования почти равнялся весу младенца, говорится в сообщении на сайте Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Патологию в россиянки выявили еще до ее рождения. Операцию девочке провели в первые сутки ее жизни. Вес новообразования составил 2 килограмма 113 граммов при весе новорожденной 2,3 килограмма.

В перинатальном центре при университете рассказали об опасности эмбриональных опухолей. «Они активно кровоснабжаются, и тем самым обкрадывают системный кровоток ребенка, сердце работает с перегрузкой и может не выдержать», — пояснил заведующий кафедрой хирургических болезней детского возраста Алексей Подкаменев.

Ранее чебоксарские хирурги удалили у пациентки 40-сантиметровую опухоль с зубами и волосами. Россиянка более полугода не обращалась к врачам, пока не пожаловалась медикам на одышку и запоры.

