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12:58, 15 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали Бердянск ракетами Storm Shadow

Администрация Бердянска: над городом сбили две ракеты Storm Shadow ВСУ

Фото: Killersurprise64 / Wikimedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Бердянск Запорожской области ракетами Storm Shadow, две из них удалось сбить. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

В сообщении администрации города указали, что около 11:30 в Бердянске прозвучали взрывы. ПВО удалось сбить две ракеты Strorm Shadow.

В ведомстве уточнили, что подробная информация уточняется.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по окраине Луганска несколькими ракетами Storm Shadow и нанесли удар по машиностроительному заводу города. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник отметил, что в результате удара повреждения получили жилые дома.

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      Валентин Карант
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