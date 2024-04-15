Зеленский призвал Запад защитить Украину по примеру Израиля
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада защищать Украину так же, как они защищали Израиль во время атаки Ирана. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и полностью эффективно. Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть», — написал Зеленский.
Глава государства уверен, что то же самое возможно в вопросе защиты Украины, так как Израиль так же не является членом НАТО. «И для этого не нужна активация пятой статьи [Устава НАТО], достаточно только политической воли», — добавил он.
Ранее украинское издание «Страна.ua» допустило, что столкновение Израиля и Ирана может привести к завершению конфликта на Украине. США, считают авторы «Страны», может прийти к выводу, что украинский фронт пора закрывать.