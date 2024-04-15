Зеленский призвал Запад защитить Украину по примеру Израиля

Зеленский призвал страны Запада защищать Украину так же, как и Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада защищать Украину так же, как они защищали Израиль во время атаки Ирана. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и полностью эффективно. Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть», — написал Зеленский.

Глава государства уверен, что то же самое возможно в вопросе защиты Украины, так как Израиль так же не является членом НАТО. «И для этого не нужна активация пятой статьи [Устава НАТО], достаточно только политической воли», — добавил он.

Ранее украинское издание «Страна.ua» допустило, что столкновение Израиля и Ирана может привести к завершению конфликта на Украине. США, считают авторы «Страны», может прийти к выводу, что украинский фронт пора закрывать.