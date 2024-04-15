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18:01, 15 апреля 2024Экономика

Жительница Орска показала свой дом после наводнения

Жительница Орска показала на видео свой дом после наводнения

Жительница Орска Татьяна Путинцева показала свои дом и двор после наводнения. Она опубликовала соответствующее видео на своем YouTube-канале.

Во дворе россиянки можно увидеть упавшую деревянную лестницу, ящики и перевернутую собачью будку — Татьяна отметила, что не смогла найти питомца после происшествия. Внутри дома доски на одних стенах вздулись от воды, другие стены частично обрушились. Похожая ситуация с дверьми — краска на некоторых треснула, другие слетели с петель.

Большая часть мебели оказалась перевернута. Некоторые комнаты до сих пор затоплены. На вещах, которые не пострадали, осталась грязь. «Дом старый, деревянный. Как это все ремонтировать — непонятно», — поделилась Путинцева.

5 апреля в Орске произошел разрыв дамбы, защищавшей город от реки Урал. Через сутки постройку прорвало еще в одном месте. К утру 7 апреля вода дошла до Оренбурга.

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      Александра Качан
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