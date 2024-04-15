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10:02, 15 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин переплавил самородки в золотые слитки на 15 миллионов рублей и попался

СК возбудил дело на жителя Красноярска за махинации с золотом на 15 млн руб

Фото: Jingming Pan / Unsplash

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов против 37-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, в январе — феврале 2023 года подозреваемый купил у неустановленных граждан природное золото и переплавил его в слитки. Российский закон запрещает гражданам операции с драгоценными металлами без соответствующей лицензии, отметили в ведомстве.

Подозреваемый передал на местный завод полученные сплавы на аффинаж — очистка золота от примесей. Однако об этих махинациях узнали сотрудники ФСБ и задержали красноярца. У него изъяли золото общей массой свыше трех килограммов и 600 граммов стоимостью 15 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по поиску продавцов самородков.

Эксперты отмечают повышенный интерес россиян к покупке золотых слитков на протяжении последних лет, который вызван двумя главными факторами — отменой налога на добавленную стоимость (НДС) на их покупку, а также отменой налога на доход (НДФЛ) при их продаже, заявил директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

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      Любовь Ширижик
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