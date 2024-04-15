Звезда «Приключений Буратино» отреагировала на идею создать ремейк фильма

Актриса Санаева раскритиковала идею снять ремейк «Приключений Буратино»

Народная артистка России и звезда фильма Леонида Нечаева «Приключения Буратино» (1975) Елена Санаева отреагировала на идею создать ремейк картины. Своим мнением она поделилась с изданием «Абзац».

Исполнительница роли лисы Алисы призналась, что считает идею о пересъемке известной советской ленты провальной.

«Мы знаем примеры того, как делали ремейки других фильмов. Ничего никогда не получалось. Это как первая любовь — случается только один раз. На нашей картине выросло три поколения. Где такие поэты-песенники, как [Булат] Окуджава и [Юрий] Энтин? Где такой композитор, как [Алексей] Рыбников? Или авторы будут брать ту же музыку?» — отреагировала Санаева.

Она отметила, что сейчас у многих актеров есть проблемы с дикцией, так как они обучаются в частных школах за деньги, а также выразила мнение, что современные режиссеры стремятся снимать ремейки известных картин ввиду отсутствия собственных оригинальных идей.

«Потуги понятны, но чуда не произойдет. Это смешно», — заявила актриса.

Отмечается, что до этого режиссер Игорь Волошин рассказал об идее снять ремейк «Приключений Буратино». Кинематографист уточнил, что главный герой будет нарисован с помощью графики, а остальных персонажей сыграют артисты в легком гриме.

Ранее народный артист России Евгений Стеблов высказался об идее ремейка культового советского фильма «Я шагаю по Москве».