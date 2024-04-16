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00:10, 16 апреля 2024Россия

16 апреля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

16 апреля в России отмечают День мира в Чеченской Республике, в США — Национальный день яиц Бенедикт, а в Болгарии — День юриста. По всему миру в этот день отмечается День голоса. Подробнее о торжествах 16 апреля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День мира в Чеченской Республике

Фото: Елена Афонина / ТАСС

День мира в Чечне связан с важным для республики событием — в 2009 году в регионе отменили режим контртеррористической операции (КТО), действовавший с 1999 года. После этого в Чечне началось восстановление всех институтов государственной власти, а также открылись широкие возможности для экономического и социального развития.

С тех пор ежегодно 16 апреля в Чеченской Республике отмечается День мира. Одна из главных традиций праздника — возложение цветов к Мемориалу павшим в борьбе с терроризмом на площади перед Центральной мечетью.

Праздники в мире

Всемирный день голоса

Изначально День голоса начали отмечать в Бразилии в 1999 году, но со временем эту инициативу подхватили и другие страны. Главная цель праздника — привлечь внимание общественности к феномену человеческого голоса, позволяющему людям общаться, выражать эмоции и радовать других красотой звучания.

Как правило, в праздничный день проходят концерты и мероприятия, посвященные развитию и здоровью голоса, в том числе для врачей-фониатров и других специалистов, изучающих строение и работу голосового аппарата.

Национальный день яиц Бенедикт в США

Фото: Jens Kalaene / dpa / Globallookpress.com

Блюдо «яйца Бенедикт» придумали в Америке в конце XIX века. По легенде, некий брокер с Уолл-стрит по имени Лемюэль Бенедикт зашел в местный ресторан при отеле и попросил подать ему тост с беконом, яйцами-пашот и голландским соусом сверху. Со временем блюдо обрело популярность под названием яйца Бенедикт — по фамилии создателя.

День яиц Бенедикт призван обратить внимание на важность завтрака в рационе. В этот день принято посещать кафе и рестораны, чтобы насладиться известным блюдом, а также ходить на мастер-классы по приготовлению яиц Бенедикт.

Какие еще праздники отмечают в мире 16 апреля

  • День юриста в Болгарии;
  • День работника полиции в Армении;
  • День памяти жертв Холокоста в Венгрии.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти преподобного Никиты Исповедника

Изображение: Wikimedia

C юношеских лет Никита прислуживал в храме. Позже с благословения своего духовного наставника, он удалился в Мидикийский монастырь близ горы Олимп (сегодня территория Турции) и стал иноком. После того как глава монастыря умер, братия предложила Никите стать настоятелем обители.

Когда в регионе возобновилось распространение иконоборческих ересей, Никита и другие священнослужители, не предавшие своей веры, попали за решетку. В заключении Никита не переставал молиться и за свой духовный подвиг, согласно преданию, обрел дар чудотворения. После смерти императора-иконоборца Льва Никита Исповедник вышел на свободу.

День иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет»

На иконе изображена Богородица, правой рукой держащая младенца Иисуса Христа. В левой руке у нее — цветок белой лилии, символ непорочности. Считается, что оригинальная икона была написана в XVI-XVII веках афонским или константинопольским мастером, а на русскую землю образ принесли паломники.

Сегодня верующие обращаются к иконе с молитвами о сохранении праведной жизни, верном выборе супруга и избавлении от греховных порывов. Икона Богородицы «Неувядаемый цвет» олицетворяет духовную чистоту и целомудрие в семейной жизни.

Какие еще церковные праздники отмечают 16 апреля

  • День памяти мученицы Феодосии девы;
  • День преподобного Иллирика Марсионского;
  • День памяти мучеников Елпидифора, Дия, Вифония и Галика;
  • Вторник пятой седмицы Великого поста.

Приметы на 16 апреля

  • Если в этот день идет дождь — весна будет долгой и холодной;
  • Береза дает много сока — к дождливому лету;
  • Длительные раскаты грома в этот день предупреждают о дождливой погоде на ближайшие несколько дней.

Кто родился 16 апреля

Аня Тейлор-Джой

Американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой родилась 16 апреля 1996 года. Первую славу ей принесла роль в фильме ужасов
Роберта Эггерса «Ведьма». Широко известной актриса стала в том числе благодаря роли гениальной шахматистки в сериале «Ход королевы», работа актрисы была отмечена «Золотым Глобусом». Также Аня Тейлор-Джой снималась в фильмах «Опасный элемент», «Обитель теней», «Сплит» и других.

Иван Ургант

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российский актер и телеведущий Иван Ургант родился 16 апреля 1978 года. Работал на радиостанциях «Хит-FM» и «Русское радио». Позже стал телеведущим на Первом канале, вел программы «Большая разница», «Смак», «Цирк со звездами», «Прожекторперисхилтон». Наибольшую популярность шоумену принесла его авторская передача «Вечерний Ургант» — проект шел по Первому каналу в течение десяти лет.

Кто еще родился 16 апреля

  • Сергей Никоненко (83 года) — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист;
  • Мартин Лоуренс (59 лет) — американский актер, стэндап-комик, режиссер, сценарист и продюсер;
  • Чарли Чаплин (1889-1977) — британский и американский актер, режиссер, сценарист и продюсер;
  • Анатоль Франс (1844-1924) — французский писатель и литературный критик, лауреат Нобелевской премии.

Юлия Анасян
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