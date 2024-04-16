Весившая больше ста килограммов женщина похудела благодаря семи изменениям

NY Post: 102-килограммовая американка похудела благодаря интервальному голоданию

Жительница американского города Атланта, штат Джорджия, по имени Кристал Сатэдэй рассказала, как ей удалось сбросить почти треть собственного веса за девять месяцев. Семь изменений в жизни, которые помогли ей похудеть, публикует New York Post (NY Post).

Женщина призналась, что, родив двоих детей, долгое время была уверена, что теперь останется в большом весе — 102 килограмма — до конца жизни. Однако в январе 2023 года 39-летняя на тот момент Сатэдэй поняла, что «устала придумывать себе отмазки и чувствовать себя как куча хлама» и решилась шаг за шагом нарабатывать здоровые привычки.

Американка решила начать с интервального голодания и отказалась от еды после шести вечера. Теперь Сатэдэй ужинает вместе с семьей в половину шестого или шесть, а в следующий раз ест только в 10:30 утра. В половину восьмого утра она пьет кофе без молока и сахара и поэтому не считает это полноценным приемом пищи. Иногда все-таки ест позже шести и раньше десяти, если ее вынуждают обстоятельства, но, как правило, ей без труда удается голодать эти 16 часов.

Также Сатэдэй отказалась почти от всех напитков, кроме воды и кофе без добавок: она пьет что-то другое лишь раз в день. Женщина призывает пить больше чистой воды: необходимое количество в литрах можно вычислить, разделив вес в килограммах на 30. Помимо этого, Сатэдэй предлагает считать калории и ограничить количество добавленного сахара до 30 граммами в день.

Чтобы похудеть, женщина также добавила в жизнь больше активности. Она старается каждый день проходить не меньше восьми километров и сделать что-то по дому: например, пропылесосить. Через некоторое время Сатэдэй также занялась силовыми тренировками, чтобы нарастить мышцы.

В итоге к октябрю 2023 года она похудела на 38,6 килограмма и стала весить 63,5 килограмма. Американка фиксировала процесс трансформации в соцсетях и набрала десятки тысяч подписчиков. Теперь она сама помогает сбросить вес женщинам со всего мира.

Ранее сообщалось, как жительница Австралии сбросила 24 килограмма менее чем за год. Ей помог решиться на изменения пост в соцсетях, в котором говорилось, что если в паре есть только один активный партнер, то он проживет на семь лет дольше второй половинки.