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09:34, 12 апреля 2024Из жизни

Стеснявшаяся своего тела женщина сбросила 24 килограмма благодаря новой привычке

В Австралии женщина сбросила 24 килограмма благодаря прогулкам и диете

Фото: Unsplash

Жительница Австралии, страдавшая от проблем, вызванных лишним весом, сбросила 24 килограмма менее чем за год благодаря новой привычке. Об этом сообщает News.com.au.

28-летняя Дилс Ли из штата Новый Южный Уэльс безуспешно боролась с лишним весом всю жизнь. «Я всегда чувствовала себя большим ребенком. Только будучи подростком я поняла, что ем ту же пищу, что и все остальные, но при этом я набираю вес, а они нет», — посетовала она. Женщина перепробовала множество диет и старалась вести активный образ жизни, но все равно поправлялась. Тогда она решила обратиться за медицинской помощью. После многолетних исследований у нее диагностировали инсулинорезистентность и гормональный дисбаланс.

Из-за проблем со здоровьем у Ли долгое время не получалось привести себя в спортивную форму, а к июлю 2023 года достигла максимального веса в 87 килограммов. Из-за этого женщина каждый день просыпалась в плохом настроении и не могла получать удовольствие от жизни: она стеснялась своего тела, но не могла найти силы для того, чтобы измениться. Однажды Ли наткнулась на пост в социальной сети, посвященный активному образу жизни. В публикации говорилось, что если в паре есть только один активный партнер, то он проживет на семь лет дольше второй половинки. «Меня это очень напугало, потому что мой муж — очень спортивный и активный человек. Я боялась мысли, что меня не будет рядом, потому что я не забочусь о себе и своем теле», — призналась Ли.

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Женщина решила больше двигаться и начала с обычных пеших прогулок с другом. Вскоре она заметила результаты и стала терять лишние килограммы. Позже она записалась в тренажерный зал и начала заниматься спортом несколько раз в неделю. Кроме того, Ли придерживалась дефицита калорий, а затем обратилась к диетологу. Благодаря помощи специалиста она стала соблюдать низкоуглеводную диету с высоким содержанием белка, что также дало результаты в похудении. Таким образом менее чем за год женщине удалось избавиться от 24 килограммов.

По словам Ли, теперь она как никогда счастлива и здорова. «Я стала психически устойчива и чувствую, что могу справляться с тревогой», — утверждает она. Женщина посоветовала желающим сбросить лишний вес людям найти активное занятие по душе. Это, по словам Ли, поможет эффективно и без особых усилий вернуться в спортивную форму.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании отказалась от любимого алкогольного напитка в пользу чая и похудела вдвое. 50-летняя Джо Херли начала набирать лишний вес в 2018 году после того, как в результате врачебной ошибки лишилась матки.

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      Алиса Удовик
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